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Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью
17:54 06.02.2020 |
Беларусь и Украина подписали протокол о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию автомобильных перевозок.
Документ подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, передает БизнесЦензор.
"Украина стала третьей страной, с которой мы подписали безразрешительную систему. Надеюсь, что уже в апреле на сессии депутаты рассмотрят соответствующий проект закона о ратификации этого протокола", - сказал Авраменко.
В свою очередь Владислав Криклий подчеркнул, что к маю либерализация автоперевозок должна заработать.
"Законопроект должна ратифицировать Верховная рада. Я хотел бы, чтобы в феврале-марте этот вопрос был включен в повестку", - добавил министр.
Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года - с Великобританией.
Владислав Криклий отметил, что отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, но и для развития товарооборота между странами, ведь перевозчики не будут зависеть от количества разрешений и не будет терять время на их оформление. Это также уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков.
"Мы сделали главный шаг, необходимый для либерализации автомобильных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь. Уверен, что Верховная Рада не будет медлить с ратификацией этого соглашения. Еще 2 года назад, двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание Протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем", - заявил Криклий.
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