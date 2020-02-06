Финансовые новости
- |
- 06.02.20
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Начало работать приложение госуслуг-онлайн «Дія»
13:57 06.02.2020 |
Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Об этом сообщается на презентации проекта.
С сегодняшнего дня приложение можно загрузить в App Store и Google Play.
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что в будущем будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
"Цель правительства - 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг - уже в 2020 году.... ТОП-50 услуг, по которым больше всего обращений - будут оцифрованы уже в этом году (а это регистрация ЧП, юрлиц, Е-малютка, услуги для перевозчиков и строителей, услуги для владельцев авто)", - написал он в своем Telegram-канал.
Президент Владимир Зеленский отметил, что в цель власти сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и интернета.
"..В том числе - голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это наша мечта, и мы это сделаем. Это вызов амбициозный, но достижимый ", - заявил он во время презентации проекта.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.
Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг "Дія" с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства.
11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто
Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.
Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?
|Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским
|«Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука
|Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефтяные цены 6 февраля меняются разнонаправленно, Brent на уровне $55,21 за баррель
|Болгария может инициировать возобновление антимонопольного расследования ЕС по «Газпрому»
|Начало работать приложение госуслуг-онлайн «Дія»
|Госгеокадастр запустил функцию, позволяющую сократить уровень отказов при регистрации земучастков
|Нефьодов считает повышение зарплат основной задачей реформы Гостаможенной службы
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.02.20
Это интересно
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет
|Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии
|Круизные теплоходы США переходят на СПГ
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30