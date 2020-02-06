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ФГИ запустил Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке
08:48 06.02.2020 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины запустил в понедельник бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке, однако нотариусы и оценщики заявляют о сбоях в работе ресурса.
"Мы вместе с "ProZorro.Продажи" запустили в самые короткие сроки важный и бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке. На данный момент, это первый этап запуска, в котором принимают участие нотариусы и оценщики. Второй этап, когда каждый гражданин Украины сможет самостоятельно взять с сайта оценку своей недвижимости, будет внедрен с июля 2020 года", - цитирует пресс-служба ФГИ заместителя главы фонда Андрея Егорова.
Вскоре после запуска пользователи начали сообщать в комментариях в Facebook к посту ФГИ о старте нового ресурса о сбоях и ошибках сервиса при попытке авторизоваться или зарегистрировать отчет.
Как сообщил в Facebook директор ГП "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев, проблемы с использованием сервиса временные и связаны с большим количеством посетителей сайта. При этом он пообещал, что в ближайшее время ошибки будут устранены.
"В соответствии с законом, система запускалась в очень короткие сроки и в сложной ситуации, когда документация на базу оценки, разработанная предыдущим руководством, была недостаточной. В настоящее время база работает, мы видим нормальную работу нотариусов, но действительно есть проблемы с работой оценщиков", - прокомментировал Соболев.
По его словам, проблема с регистрацией отчетов сложнее, и на ее решение понадобится до двух дней.
Согласно сообщению пресс-службы, 31 января ФГИ отключил четыре авторизованные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке, а также изъял их из процедуры регистрации и проверки информации отчетов об оценке объектов недвижимости.
"Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в ФГИ в соответствии с требованиями Порядка ведения Единой базы данных отчетов об оценке. Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.
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