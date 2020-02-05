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В Украине на 1,1% уменьшились объемы реализации промышленной продукции
19:10 05.02.2020 |
За 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За 2019 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,48 трлн грн, что на 1,1% меньше, чем за 2018 год. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн.
Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за прошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), из которых за пределы страны - на 98,95 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 81,90 млрд грн (на 13,2% больше); сырой нефти и природного газа - на 120,55 млрд грн (на 9,0% меньше); металлических руд - на 156,89 млрд грн (на 8,3% больше).
Продукции перерабатывающей промышленности за 2019 год было реализовано на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше, чем за 2018 год), из которых за пределы страны - на 549,39 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 530,30 млрд грн (на 5,1% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 395,01 млрд грн (на 14,8% меньше); продукции машиностроения - на 187,62 млрд грн (на 3,0% больше).
Также за 2019 год было произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше по сравнению с 2018 годом), произведено и распределено газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).
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Как сообщалось, по данным Госстата, за 2018 год отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,51 трлн грн, что на 16,5% больше, чем за 2017 год.
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