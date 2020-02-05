В Украине количество активных предприятий увеличилось на 4,5%

По состоянию на 1 ноября 2019 года в Украине насчитывалось 697 282 активных предприятий, что на 4,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Из 697 282 тыс. активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве работало 51 537 субъектов (на 0,4% больше, чем на 1 ноября 2018 года); в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1 661 (на 17,1% больше); в перерабатывающей промышленности - 39 365 (на 5,1% больше); в строительстве - 32 934 (на 7,9% больше); в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта транспортных средств - 102 776 (на 8,5% больше); транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 17 957 (на 8,6% больше); информации и телекоммуникаций - 16 323 (на 9,0% больше); финансовой и страховой деятельности - 4 387 (на 1,5% больше); операций с недвижимым имуществом - 40 797 субъектов (на 8,1% больше).

Среди регионов Украины больше всего активных предприятий по состоянию на 1 ноября 2019 года работало в Днепропетровской (52 418; на 5,6% больше, чем на 1 ноября 2018 года), Львовской (42 958; на 6,0% больше) и Одесской (42 945; на 3,3% больше) областях; меньше всего - в Черновицкой (11 040; на 2,6% больше), Сумской (13 833; на 2,7% больше) и Черниговской (14 032; на 2,3% больше) областях.

В Киеве на указанную дату активно работало 132 735 предприятий (на 8,6% больше, чем на 1 ноября 2018 года).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, на 1 ноября 2018 года в Украине насчитывалось 666 986 активных предприятий, что на 4,1% больше, чем на аналогичную дату 2017 года.