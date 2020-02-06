Продажи б/у автомобилей превысили продажи новых в 4 раза

За прошедший месяц украинские номера получили 28,3 тыс. импортированных легковых авто с пробегом, сообщает Укравтопром.

Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

При этом, автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет.

Самым популярным на рынке импортированного секонд-хенда остается автомобиль VOLKSWAGEN Passat, в течении прошлого месяца владельцами этой модели стали 1716 украинцев.

На втором месте RENAULT Megane, на этом автомобили свой выбор остановили 1608 автомобилистов.

Шкоду Октавию предпочли 1518 чел. и это третий результат.

Четвертая позиция у VOLKSWAGEN Golf - 1235 регистраций.

Замыкает пятерку самых востребованных б/у иномарок - FORD Focus. В январе 1035 Фокусов поменяли свои иностранные номера на украинские.