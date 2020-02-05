В Украине повысили тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 февраля одобрила решение о повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 предприятий по всей Украине. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, обнародованному на сайте, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 15-20% в зависимости от региона.

В частности, в Киеве тарифы водоснабжение повышены на 13,6% до 11,2 грн за 1 куб. м (без НДС), на водоотвод - на 6,3% до 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС).

Как сообщало РБК-Украина, из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу по распределению природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа. Министерство социальной политики намерено доначислить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале.

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).