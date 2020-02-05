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Кабмин перераспределил частоты для покрытия Украины 4G-интернетом
13:56 05.02.2020 |
Кабинет министров принял решение о перераспределении частот в диапазонах 800-900 МГц в рамках выполнения цели по покрытию почти всей территории Украины 4G-интернетом.
Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
"Перераспределение частот в диапазонах 800-900 МГц улучшит доступ к мобильному интернету и облегчит операторам процесс построения сетей 4G. Благодаря перераспределению частот уже в первых числах марта операторы обновят свои лицензии. В апреле свою сеть начнет развивать оператор "Интертелеком", а в июле - мобильные операторы большой тройки", - написал он.
По словам премьера, Украина сохраняет хорошие темпы в достижении цели по обеспечению до 2024 года 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и социальных объектов доступом к высокоскоростному интернету.
Как сообщал УНИАН, в конце октября правительство и четыре мобильных оператора Украины подписали совместный меморандум и утвердили общий план действий, в частности, по реорганизации частотного диапазона 900 МГц.
В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.
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