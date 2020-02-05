Правительство ввело эксперимент по отмене разрешений на строительство дорог

Кабмин ввел эксперимент по отмене необходимости для подрядчиков получать разрешения на начало капитального строительства дорог.

Об этом проинформировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя постановление Кабмина «О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования», принятое 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства.

"Сегодня правительство ввело эксперимент, который позволит тратить время на работу, а не на бумаги. Дерегуляция работ по капитальному ремонту дорог ускорит восстановление автодорог Украины. Подрядчик сможет приступить к выполнению работ без разрешения ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция - ред.), привлекая к строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства", - сказал Криклий.

Он отметил, что работы будут страховаться на период их выполнения и гарантийного срока качества, зато процедуры максимально сократятся: "В результате реализации эксперимента будет сэкономлено до 4 месяцев времени. В мировой практике экономия вследствие привлечения инженера-консультанта составляет до 15% от стоимости строительства".

Руководитель министерства проинформировал, что эксперимент вводится со сроком реализации до 1 января 2022 года.

Криклий также сообщил, что Министерством инфраструктуры Украины был разработан и вынесен на рассмотрение правительства проект постановления Кабмина «О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования» на выполнение указа Президента Украины от 19 июля 2019 года «О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог» и для ускорения дорожных работ.