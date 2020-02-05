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Украина и ЕС создали арбитражную комиссию по запрету экспорта леса-кругляка
08:12 05.02.2020 |
Украина и Европейский союз создали арбитражную комиссию для рассмотрения спора вокруг моратория на экспорт необработанной украинской древесины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
В Еврокомиссии напомнили, что 20 июня 2019 года в соответствии со статьей 306 Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной Европейский Союз инициировал арбитражную процедуру относительно ограничений, применяемых Украиной по экспорту отдельных видов древесной продукции.
Отмечается, что арбитражная комиссия для рассмотрения этого вопроса была создана 28 января 2020 года.
"Таким образом, в соответствии с Правилами процедуры соглашения об ассоциации заинтересованные физические или юридические лица, созданные на территории Европейского Союза или Украины ("amicus curiae"), могут делать письменные представления в арбитражной комиссии" - говорится в сообщении.
В ЕК указали, что такие представления должны быть короткими иметь непосредственное отношение к рассмотренным фактических и правовых вопросов.
Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации относительно ее моратория на экспорт необработанной древесины. Консультации по соглашению являются первым шагом в разрешении споров.
Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации. Сторонники моратория убеждают, что он охраняет украинские леса от вырубок и защищает деревообрабатывающую и лесопильную отрасли Украины.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает против моратория. Он объясняет, что мораторий был введен как временная мера до момента выработки эффективной политики в этой сфере, но этот процесс затянулся.
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