В Кабмине решили привязать зарплату чиновников к средней по Украине и ограничить премии в «Нафтогазе»

Заработные платы украинских чиновников должны быть справедливыми. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает его пресс-служба, глава государства выступил в поддержку инициативы Кабмина относительно ограничения зарплат и премий руководителей органов исполнительной власти.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат", - рассказал президенту премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук убеждает, что информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной, ее будут публиковать ежемесячно. Так правительство попросило наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины воздержаться от выплат крупных премий руководству.

Зеленскому понравились также мнение руководителя правительства относительно ограничения премий чиновников размером одного оклада, а также ежемесячное публикование размеров доходов руководства Кабмина.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил президент.