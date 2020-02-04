Кабмин отменил 27 тысяч спецсанкций против импортеров и экспортеров

Кабинет министров отменил действие более 27 тыс. специальных санкций, которые были применены к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Согласно решению правительства отменено действие более 27 тысяч специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении.

Данное решение, отмечают в министерстве, практически реализует ряд мероприятий, направленных на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", и приводит в соответствие нормы вышеупомянутых законов. Важным, по мнению специалистов Минэкономики, является то, что отменяются также специальные санкции, которые были введены до вступления в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

"Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили "старые" санкции, то есть отмены получили обратное действие. Это и есть наша миссия - упрощать жизнь бизнесу, а не усложнять ее", - прокомментировал отмену санкций министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.