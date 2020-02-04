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В Украине отныне можно задекларировать легковые авто онлайн
19:17 03.02.2020 |
Государственная таможенная служба Украины (Гостаможслужба) открыла специальный раздел на Едином государственном информационном веб-портале «Единое окно для международной торговли» для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей.
Для работы в этом разделе необходимо войти в Личный Кабинет на указанном веб-портале.
"Данный раздел предназначен для самостоятельного декларирования гражданами легковых автомобилей, ввозимых или ввезенных ими на таможенную территорию Украины и которые подлежат выпуску в режим свободного использования", - отмечается на странице раздела.
Так, перед ввозом, следует учесть, что условием пропуска на таможенную территорию Украины автомобилей, которые принадлежат гражданам Украины и сняты с регистрации в иностранных странах, является представление предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, в которой будет осуществляться его таможенное оформление (как правило, но не обязательно - по месту жительства). Перед (или одновременно с) подачей предварительной таможенной декларации необходимо внести на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей, которые будут подлежать уплате при размещении автомобиля в режим свободного использования.
При этом, в разделе доступен список депозитных счетов таможен для физических лиц.
После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин в определенный срок должен доставить его в зону таможенного контроля, которая указана в графе 30 предварительной декларации и подать дополнительную таможенную декларацию. При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства на тот же счет таможни.
Все эти функции можно осуществить через указанный специальный раздел.
Декларации обрабатываются работниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, то может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому в случае, если она не появится до конца суток в разделе "Мои декларации", ее необходимо будет переподать на следующий день.
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