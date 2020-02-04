Платежный баланс Украины пятый год подряд сведен с профицитом

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом $6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году ($2,9 млрд), свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

По его данным, в декабре 2019 года профицит сводного платежного баланса составил $3,3 млрд, что на 83,3% больше, чем в декабре 2018 года ($1,8 млрд).

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до $1,1 млрд (0,7% от ВВП). Без учета компенсации, полученной НАК "Нафтогаз Украины" от ПАО "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, дефицит текущего счета составил $4 млрд (2,6% от ВВП) по сравнению с $4,4 млрд (3,3% от ВВП) в 2018 году.

В декабре 2019 года профицит текущего счета составил $2,4 млрд, тогда как за соответствующий период предыдущего года дефицит текущего счета составил $129 млн.

По данным НБУ, экспорт товаров за год увеличился на 6,4% (в 2018 году - на 9,2%) и составил $46,1 млрд. Основным фактором роста стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19% (в 2018 году - на 4,8%) за счет экспорта зерновых (вырос на 33,1%). Вместе с тем, значительно сократился экспорт черных и цветных металлов - на 12,3% (против роста на 15,3% в 2018 году).

Импорт товаров в 2019 году вырос на 7,1% (в 2018 году - на 13,6%), его объемы составили $60,1 млрд. Импорт увеличился за счет увеличения объемов неэнергетического импорта на 11,8% (в 2018 году - на 13,3%), в основном благодаря импорту машиностроения (рост на 21%). В то же время энергетический импорт уменьшился на 7,6% (против роста на 14,2% в 2018 году).

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в 2019 году увеличился до $4,8 млрд по сравнению с $3,3 млрд в 2018 году, поскольку объемы поступлений от оплаты труда росли более высокими темпами (+12,2%), чем выплаты по доходам от инвестиций (+1,4%).

Профицит баланса вторичных доходов составил $6,3 млрд (в 2018 году - $3,7 млрд). Основным фактором роста стало получение в декабре компенсации НАК "Нафтогаз Украины" от ПАО "Газпром" на сумму $2,9 млрд.

Профицит счета операций с капиталом составил $38 млн (в 2018 году- $37 млн).

Чистое заимствование от внешнего мира в 2019 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $1 млрд (в 2018 году - $4,3 млрд).

В декабре 2019 года чистое кредитование от внешнего мира составляло $2,4 млрд (в декабре 2018 года - $130 млн).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) в 2019 году составил $7 млрд (в 2018 году - $7,2 млрд). Чистый приток по операциям частного сектора составил $3 млрд (против $4,3 годом ранее).Чистый приток по операциям государственного сектора составил $4 млрд (в 2018 году - $2,9 млрд) и преимущественно обуславливался активным участием нерезидентов на рынке ОВГЗ, чистая покупка которых составила $4,4 млрд.

В декабре 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составил $895 млн (в декабре 2018 года - $1,9 млрд).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2019 году составил $2,5 млрд (в 2018 году - $2,4 млрд), из них 75% было направлено в реальный сектор. Доля операций переоформления долга в уставный капитал составляла 5% от общего объема (в 2018 году - 18%). Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украина, чистый приток ПИИ составил $2,9 млрд. Чистый приток ПИИ в реальный сектор составил $2,3 млрд, превысив в 1,7 раза уровень 2018 года ($1,4 млрд).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $4,3 млрд (в 2018 году - $62 млн).

В декабре 2019 года чистое уменьшение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $285 млн (в декабре 2018 года - $136 млн).

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) составило $3,9 млрд (в 2018 году - $269 млн).

В декабре 2019 года чистое уменьшение внешней позиции реального сектора составило $890 млн (в декабре 2018 года - $416 млн).

По состоянию на 1 января 2020 года объем международных резервов составил $25,3 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца.

