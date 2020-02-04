Промышленность увеличила потребление ДТ на 7% — Госстат

Потребление дизельного топлива в промышленном сегменте в 2019 г. составило 4,54 млн т, что на 283,5 тыс. т (6,7%) превышает показатель 2018 г. Такие официальные данные опубликовала Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Потребление ДТ через автозаправочные станции, по оценкам Госстата, составило 1,04 млн т (-3% к 2018 г.). В целом, по данным ведомства, потребление ДТ в Украине в 2019 г. повысилось на 4,7% и составило всего 5,58 млн т.

Отметим, официальная статистика не отражает реальный объем рынка топлива. Так в 2019 г. баланс рынка ДТ достиг максимальных с 2004 г. 6,99 млн т – такой объем был официально импортирован в Украину и произведен на двух работающих НПЗ.

Потребление бензинов Госстат в 2019 г. оценил в 1,69 млн т (-3,2% к 2018 г.). В том числе промышленное потребление - 494 тыс. т, через АЗС – 1,2 млн т.

Реальный же баланс рынка бензинов, по данным «Консалтинговой группы А-95», в 2019 г. составил 1,95 млн т (+1,5% к 2018 г.).