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В январе продажи новых легковых автомобилей повысились на 35%
12:27 03.02.2020 |
Рынок новых легковых автомобилей начал 2020 год с роста и смены лидера.
В январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тыс. новых легковых авто или на 35% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
Наибольшим спросом в первом месяце года пользовались автомобили марки TOYOTA, которых было зарегистрировано 1207 шт. По сравнению с январем прошлого года реализация новых Тойот в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую строчку рейтинга.
В то же время, январский лидер прошлого года - RENAULT, несмотря на 31-процентный рост, опустился на ступеньку вниз с результатом 1055 авто.
Сохранил третью позицию в рейтинге NISSAN, регистрации которого выросли почти на четверть до 529 шт.
Чешская SKODA, год назад замыкающая лидерскую пятерку, увеличила реализацию на 37%, до 466 авто, и поднялась на четвертое место.
Спрос на автомобили марки KIA вырос на 12%, и хотя этого было недостаточно, чтобы сохранить за маркой четвертую строчку в рейтинге, но результата в 436 зарегистрированных авто с запасом хватило на пятое место.
Также в ТОП-10 января 2020 года вошли такие марки: HYUNDAI - 362 шт. (+8%); VOLKSWAGEN - 323 шт. (+18%); MERCEDES-BENZ - 269 шт. (+84%); PEUGEOT - 264 шт. (+144%); MITSUBISHI - 235 шт. (+33%).
По итогам прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю TOYOTA RAV-4. Этот компактный кроссовер в январе выбрали 513 покупателей.
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