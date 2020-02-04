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Посол Украины рассказал, почему соглашение о ЗСТ с Турцией до сих пор не финализировано
09:39 03.02.2020 |
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией до сих пор не финализировано, потому что "каждая сторона отстаивает свои интересы, и это нормально в таких чувствительных сделках".
Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью "Укринформ".
"Понятна продолжительность процесса, поскольку каждая сторона отстаивает свои интересы и это нормально в таких чувствительных сделках. У нас была определенная пауза, связанная с избирательным циклом в Украине, - произошла смена руководителя переговорной группы с нашей стороны", - говорит посол.
Им стал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. 20 января в Анкаре состоялся очередной раунд переговоров, и он возглавлял украинскую переговорную группу.
"По результатам нового раунда переговоров могу говорить о сдержанном оптимизме. Продвигаемся вперед с целью финализации этого соглашения - с учетом интересов обеих сторон, находимся в постоянном диалоге", - отметил дипломат.
"За последние три года в нашей экономического взаимодействия мы вышли на мейнстримный тренд роста взаимного товарооборота. На сегодня цифра составляет более 4 млрд долларов и, если сравнивать с позапрошлым годом, в 2019-м мы имели рост более 9%. Это уже устойчивая тенденция, но единственным сдерживающим фактором для перехода на более высокий уровень и другие цифры является отсутствие Соглашения о ЗСТ", - говорит посол.
"Сейчас более 95% положений соглашения согласованы, эксперты работают. Каждая из сторон настроена на то, чтобы соглашение было именно в том формате, который определен", - добавил он.
В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.
В июне 2019 года в МИД Украины заявили, что соглашение о ЗСТ с Турцией на "99% готово, остались те детали, которые как раз и влияют на цифры".
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