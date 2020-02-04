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Украина создала блокчейн на базе отечественной криптографии
08:49 03.02.2020 |
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разработала программный комплекс базовой блокчейн-системы с использованием отечественной криптографии с высокой постквантовой стойкостью. Об этом редакции ForkLog сообщили в пресс-службе ведомства.
Технология может быть использована для проведения различных голосований, создания национальной криптовалюты, использования смарт-контрактов и обеспечения отказоустойчивого электронного документооборота.
Сейчас на базе блокчейна развернут прототип системы электронного голосования.
«Главным преимуществом разработанного прототипа является имплементация отечественных криптографических стандартов ДСТУ 4145: 2002, ДСТУ 7564: 2014, ДСТУ 7624: 2014 и ДСТУ 8845: 2019, устойчивых и в условиях постквантового периода», - рассказали ForkLog представители Госспецсвязи.
Специалистами проведены исследования по вопросам безопасности и разработке рекомендаций относительно использования технологии блокчейн. Результаты вошли в «дорожную карту», которая описывает компоненты децентрализованных систем рекомендованные для каждого из практических применений технологии.
Также Госспецсвязи подготовила проект технического регламента средств криптографической защиты информации. Сейчас проект готовится для утверждения Кабинетом министров Украины.
Ранее Нацбанк и Минфин Украины утвердили стратегию развития финансового сектора до 2025 года, одним из направлений которой стало развитие блокчейн-технологий.
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