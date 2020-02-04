Миссия ЕС по оценке готовности Украины к «промышленному безвизу» ожидается в І квартале - Кулеба

Предварительная оценочная миссия ЕС для оценки готовности Украины к началу переговоров относительно заключения с Евросоюзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA) может приехать в первом квартале этого года.

Об этом в интервью Укринформу по итогам шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Относительно приезда миссии по предварительной оценке состояния законодательства, необходимого для промышленного безвиза - стороны приняли взаимное обязательство работать над такой миссией. Я напомню, что еще несколько месяцев назад со стороны Европейского Союза звучали фразы, что нам вообще никто ничего не должен и не обещал соглашения ACАA (промышленного безвиза - ред.)", - сказал он.

По словам Кулебы, то, что временные рамки приезда миссии не попали в текст совместного итогового заявления, является недостатком этого документа.

"Но на рабочем уровне есть взаимное понимание, когда это должно произойти. Мы ориентируемся на первый квартал этого года. Более того, думаю, если нынешняя динамика сохранится, то речь идет не о конце первого квартала", - спрогнозировал профильный вице-премьер.

Как сообщалось, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

Подписание АСАА предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.

По оценкам экспертов, потенциально соглашение АСАА может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС.