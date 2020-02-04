Европейское «зеленое соглашение» является безальтернативным для Украины - Кулеба

Присоединение к Европейскому зеленому соглашению является безальтернативным путем для Украины, поскольку наше государство граничит с Европейским Союзом и стремится стать его частью.

Об этом в интервью Укринформу по итогам шестого заседания Совета ассоциации Украина - ЕС заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Европейское зеленое соглашение - это стратегия трансформации и экономического роста. Мы работаем по двум направлениям. Первый - мы говорим Европейскому Союзу: «Вот возможности Украины, каким образом мы можем помочь вам реализовать ваше соглашение". Это различные технологии, разработанные нашими учеными, это возможность наращивания экспорта биоэтанола в ЕС, это водородные технологии, которые сейчас у всех на устах. А второй трек - каким образом ЕС может помочь нам осуществить «зеленый» переход, который мы с ними сопоставляем и синхронизируем", - сказал чиновник.

Кулеба проинформировал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже представило на публичное обсуждение концепцию этого "зеленого" перехода и внутри страны, и в ЕС.

"Это безальтернативный путь, если ты живешь рядом с Европейским Союзом и хочешь стать его частью", - акцентировал он.

Вице-премьер-министр напомнил, что правительство создало межведомственную рабочую группу под его председательством, которая будет курировать именно участие Украины в Европейском зеленом соглашении.

По его словам, первоочередная задача состояла в том, чтобы Евросоюз увидел Украину не как соседа, а как неотъемлемую составляющую Европейского зеленого соглашения.

"Он нас увидел, и в итоговом документе Совета ассоциации это зафиксировано. Теперь следующий шаг - мы должны предоставить Европейскому Союзу конкретные направления, по которым будем делать вклад в реализацию этого соглашения. Мы сейчас работаем со всеми министерствами, чтобы подготовить такой документ", - сообщил вице-премьер-министр.

Как сообщалось, по итогам Совета ассоциации Украина и ЕС достигли согласия относительно дальнейшего сотрудничества по декарбонизации и защите окружающей среды, а в тексте итогового документа эти усилия признаны как часть Европейского зеленого соглашения.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте Укринформа.