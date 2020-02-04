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МВФ увидел прогресс на пути к утверждению новой программы для Украины
08:08 03.02.2020 |
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует "хороший прогресс" в выполнении предварительных условий Фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF), о которой было предварительно заявлено в декабре.
Об этом она сказала в пятницу, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа во время встречи в штаб-квартире МВФ.
"Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения (с Украиной - ред.) соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим - это хороший прогресс", - ответила глава Фонда на вопрос, насколько Украина и МВФ приблизились до утверждения новой программы расширенного финансирования.
Напомним, что в начале декабря прошлого года Кристалина Георгиева после телефонного разговора с Владимиром Зеленским официально объявила о достижении предварительной договоренности по новой трехлетней программы EFF на сумму $5,5 миллиардов. Тогда в Фонде подчеркнули, что для утверждения программы Исполнительным советом, Украина должна выполнить ряд предварительных мер". Однако, что именно предусматривают эти шаги, в МВФ не детализировали.
Комментируя в пятницу то, какие "предварительные меры" все же должна реализовать украинская сторона, Кристалина Георгиева отметила, что одним из них было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В МВФ также ожидают "шагов, связанных с верховенством права", и будут следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель. Кроме того, директор-распорядитель МВФ обратила внимание на группы влияния, которые существуют в Украине.
"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды. Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги (vested interests - англ.), которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста (направленного на решение социальных проблем - ред.)",- отметила Георгиева.
В связи с этим она подчеркнула, что МВФ готов поддержать нынешнюю украинскую власть на пути к задекламированным изменениям.
"Мы все понимаем, с какой платформой баллотировался президент (Украины - ред.), и украинский народ избрал его за это. Поэтому, мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить институциональную поддержку страны", - подчеркнула директор-распорядитель МВФ.
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