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Госбюджет в январе недополучил 24,5% доходов — Минфин
07:51 03.02.2020 |
Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя.
Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
"В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи", - говорится в сообщении.
Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, упрочение обменного курса гривни (средний курс января составил 24,1 грн/долл США, тогда как в бюджете учтены среднегодовой курс 27 грн/долл США), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ.
По оперативным данным, доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует ГНС, были на 5,9 млрд грн ниже росписи из-за таких причин:
- поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд грн ниже росписи прежде всего из-за меньшего производства табачных изделий и реализации со складов готовой продукции, с которой уже был уплачен акциз;
- поступления от рентных платежей были на 2,4 млрд грн ниже росписи. Это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств по рентной плате за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа;
- недопоступления от НДФЛ составили 0,24 млрд грн;
- поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 млрд грн ниже плана из-за возмещения НДС в 18,0 млрд грн, что выше среднемесячной суммы возмещения в прошлом году (12,7 млрд грн в 2019 году).
Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых ГТС, были на 7,9 млрд грн ниже росписи.
В то же время министр финансов Оксана Маркарова в Facebook подчеркнула, что несмотря на недополучение доходов, в январе были профинансированы все расходы.
"Недовыполнение росписи 13,8 млрд в большей степени в соответствии с объективными и существенными изменениями макропоказателей. При этом все расходы проведены", - написала она.
Маркарова отметила, что проводится тщательный анализ ситуации с недовыполнением бюджета, выводы и меры принимаются. "Как и в 2019 году, когда многие ошибочно предполагали 50/100/150 млрд-ные "дыры", которые в результате слаженной работы власти и не прогнозировались и не произошли, и в 2020 году мы, как бы тяжело не было, ответственно отреагируем на все новые вызовы и обеспечим нормальное финансирование потребностей страны", - заверила она.
При этом Маркарова отметила, что бюджетный процесс 2021-2023 полностью начат.
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