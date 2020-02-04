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В Украине стартовал «пилот» электронного поиска акцизной марки
23:22 31.01.2020 |
Государственная налоговая служба при поддержке Министерства финансов запустила пилотный проект электронного сервиса "Поиск акцизной марки", который позволит самостоятельно определить дату выдачи акцизного налога, а также предприятия, которые изготавливают данную продукцию и реализовывают в торговых сетях.
Как сообщает пресс-служба налоговой, сервис также позволит покупателям проверить легальность происхождения подакцизных товаров.
В настоящее время электронный сервис "Поиск акцизной марки" работает в тестовом режиме.
Напомним, ранее Кабмин анонсировал программу по борьбе с поддельными подакцизными товарами с помощью нового сервиса. Для этого в Украине разработали метод нанесения на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Проверить легальность происхождения товара можно с помощью мобильного приложения или чат-бот, которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки.
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