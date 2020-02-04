Задолженность населения за жилкомуслуги в декабре-2019 увеличилась на 6%– Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года увеличилась на 6% к ноябрю и составила 58,4 млрд грн (без учета электроэнергии).

Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в декабре-2019 украинцы уплатили за жилкомуслуги 13,3 млрд грн, что составило 79,3% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,5 млрд грн (124,2% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре-2019 зафиксирован в Черновицкой (98,7% суммы начислений), Винницкой (85,8%) и Волынской (83,2%) областях, а также в Киеве (96,3%).

Наиболее низкий уровень оплаты – в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Луганской областях (63-71% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала 2019 года с населением заключено 68,6 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 532,5 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 315,5 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре-2019 составили 2212 грн.

Как сообщил Госстат, данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.