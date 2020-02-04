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Наблюдательный совет АМПУ уволил исполняющего обязанности главы предприятия
21:00 31.01.2020 |
Наблюдательный совет ГП «Администрация морских портов Украины» удовлетворил заявление об увольнении и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса и возложил исполнение этих обязанностей на Александра Голодницкого.
Об этом сообщается на сайте АМПУ.
"30 января 2020 года наблюдательный совет ГП «Администрация морских портов Украины» удовлетворил заявление и.о. главы предприятия Райвиса Вецкаганса относительно освобождения его от исполнения обязанностей председателя", - говорится в сообщении.
С 31 января 2020 года исполнение обязанностей председателя АМПУ возложено на Александра Голодницкого, который до этого работал начальником филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ», с учетом согласования его кандидатуры согласно распоряжению Кабмина №47-р от 24 января 2020 года.
Отмечается, что Александр Голодницкий работает на руководящих должностях в транспортной отрасли Украины с 2001 года. Он занимал должности заместителя директора по финансово-экономической работе ГП «Дельта-лоцман», заместителя директора Государственного департамента морского и речного транспорта Украины, директора ГП «Дельта-лоцман» (в 2005-2006 годах и 2008-2013 годах). С июня 2013 года он работает первым заместителем председателя ГП «АМПУ», а с июня 2014 года - начальником филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ».
Как сообщалось, начиная с 2017 года руководство Администрацией морских портов Украины осуществлял исполняющий обязанности председателя Райвис Вецкаганс.
В ноябре 2019 года Министерство инфраструктуры обнародовало законопроект "О корпоратизации Администрации морских портов Украины". Согласно документу, предполагается преобразование государственного предприятия АМПУ в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. 23 января 2020 года наблюдательный совет АМПУ объявил открытый конкурс на должность главы предприятия. Прием документов для участия в конкурсе продолжается до 7 февраля 2020 года.
Как сообщал Укринформ, 30 января 2020 года председателем наблюдательного совета АМПУ избран Андрей Гайдуцкий.
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