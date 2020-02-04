В 2019 году бизнесу возместили НДС на 15,4% больше

В 2019 году бизнесу возмещено 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 15,4% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"В целом в течение 2019 года возмещено 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 20,2 млрд грн (+15,4 проц.) больше, чем за предыдущий год", - говорится в сообщении.

В налоговой отмечают, что одним из достижений новой службы является также стабилизация полноты возмещения НДС согласно поданных плательщиками заявок. Так, за 2019 год возмещено 99,4% НДС от заявленных 152,8 млрд грн. Тогда как по 2018 год этот показатель составил всего 89,9%.