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Кабмин утвердил план повышения энергоэффективности зданий
09:13 31.01.2020 |
Правительство утвердило Концепцию реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий в части увеличения количества зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии и Национальный план увеличения количества таких зданий. Соответствующее распоряжение одобрено на заседании правительства 29 января.
Планом предусмотрены действия, направленные на стимулирование в течение 2020-2030 годов застройщиков и собственников зданий к переходу на строительство новых и реконструкцию существующих зданий с соблюдением высоких стандартов по энергоэффективности зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии.
Так, здание с близким к нулевому уровнем потребления энергии должно иметь уровень энергетической эффективности не ниже уровня минимальных требований по энергоэффективности (класс "С"). При этом более 50% его энергообеспечения осуществляется за счет возобновляемых источников энергии.
Такие здания по уровню энергопотребления будут отмечены классом энергоэффективности "А+", который должен быть введен в действие согласно Нацплану. Стоимость энергообеспечения таких зданий не будет превышать 25% по сравнению со средними показателями затрат на энергообеспечение жилых или общественных зданий соответственно.
"Для примера, пятиэтажная новостройка, которая принимаемая в эксплуатацию сегодня, нуждается в энергии 81-85 кВт-ч/м. кв в год. После реализации Национального плана подобный дом должен приниматься в эксплуатацию с уровнем потребления около 35 кВт-ч/м. кв в год, из которых половина энергии будет генерироваться на месте из возобновляемых источников. Соответственно, счета за энергоносители в таких домах будут меньше на 75%, чем сейчас", - отмечается в сообщении.
Концепция определяет основные проблемы, мешающие развитию строительства зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии, и направления формирования государственной политики по их устранению.
В частности, основными проблемами развития строительства близких к нулевому уровню потребления энергии зданий в Кабмине считают отсутствие определения стандарта для таких зданий и установленных требований к их энергопотребительским характеристикам, отсутствие методологии расчета экономической целесообразности перехода на строительство здания с близким к нулевому уровнем потребления энергии, отсутствие требований и стимулов для строительства таких зданий.
Решение указанных проблемных вопросов предусмотрено Национальным планом увеличения количества зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии, внедрение которого предусмотрено в два этапа.
На первом этапе в течение 2020-2025 годов предусматривается создание нормативно-правовой базы, установление норм технического регулирования и требований, определение целей по увеличению количества таких зданий и установление порядка мониторинга их достижения.
На втором этапе в 2025-2030 годах должен состояться переход к обязательному соблюдению стандартов нулевого уровня потребления энергии относительно объектов строительства и зданий, в которых осуществляется реконструкция с учетом экономической целесообразности.
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