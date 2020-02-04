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Украина в прошлом году получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций
08:09 31.01.2020 |
В 2019 году приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил 2,5 млрд долл. США.
Об этом во время брифинга сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент Укринформа.
"По темпам роста прямых иностранных инвестиций по итогам года они составили 2,5 млрд долл.", - сказал Сологуб.
Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается позитивная тенденция, которая прослеживается как через прирост ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.
Как сообщал Укринформ, в 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,4 млрд долл. США, более половины которых были направлены в реальный сектор экономики.
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