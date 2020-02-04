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В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
14:39 30.01.2020 |
Национальный банк прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года, а НБУ также сохранил прогноз роста ВВП на 3,5%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Замедление инфляции, по оценкам НБУ, продолжается. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако она ускорится в IV квартале и составит 4,8% по итогам 2020 года", - говорится в нем.
Этому будет способствовать ряд факторов.
Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривны продолжит отображаться на стоимости импортируемых товаров и товаров с высокой долей импорта в себестоимости.
Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке.
В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов.
В то же время несколько выше, чем в прошлом году, будут темпы роста административно регулируемых цен, прежде всего через дальнейшее приведение акцизов на алкогольные и табачные изделия к европейским уровням.
В 2021-2022 инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5% ± 1 п. п.
Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020.
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