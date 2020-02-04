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НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020
14:34 30.01.2020 |
Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране, а также сохранил прогноз роста ВВП 3,5%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Ожидается, что больше всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.
Это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения, а также будет стимулировать деловую активность.
Вместе с тем реализация ряда указанных проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение учетной ставки.
Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки ускоренным темпом.
Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года глава НБУ Яков Смолий сообщил, что в 2020 году, если макроэкономическая ситуация кардинально не изменится, учетная ставка может составлять 8%.
Тем временем, сейчас учетная ставка в Украине составляет 13,5%. Следующее заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором должны принять решение по учетной ставке, ожидается в конце января 2020 года.
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