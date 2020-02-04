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НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
14:30 30.01.2020 |
Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", - говорится в нем.
Ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики.
Высокий уровень частного потребления и инвестиций будут оставаться основным двигателем экономического роста.
В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительных потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте.
Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах, по-прежнему будет находиться в приемлемых пределах.
В 2019 году дефицит сузился до 0,7% ВВП.
Значительный вклад в его сокращение имело получение НАК "Нефтегаз Украины" компенсации от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
Однако и без учета этих средств дефицит текущего счета сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов.
В 2020-2022 дефицит текущего счета будет колебаться на уровне 3-4%.
Расширение дефицита будет связано, в частности, высокими объемами инвестиционного импорта и снижением поступлений от транзита газа.
Одновременно это будет компенсироваться более существенными поступлениями капитала в частный сектор в результате улучшения инвестиционного климата.
Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,7% в 2020 году.
Также министр Тимофей Милованов заявил, что ВВП Украины вырастет на 0,23% в 2020 из-за запуска рынка земли.
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