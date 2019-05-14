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Морпорты Украины в этом году увеличили перевалку грузов на 12% - АМПУ
08:09 14.05.2019 |
Морские порты Украины за январь - апрель 2019 года увеличили объемы перевалки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12% - до 48,8 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
«За первые четыре месяца 2019 года морские порты Украины уже обработали 48,8 млн тонн грузов, что на 5 млн тонн (или 12%) превышает аналогичный показатель прошлого года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что более трети этого объема - чуть меньше 18 млн тонн - составляет перевалка хлебных грузов, которая, в свою очередь, выросла почти на треть (+ 4,4 млн тонн) по сравнению с январем-апрелем 2018 года. Более чем на четверть - более 10,5 млн тонн выросла перевалка руды. Весьма существенным - на 385 тыс. тонн - оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих - на четверть, фасованных - более, чем в пять раз). Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: + 47,8 тыс. TEU (+ 18,6%) за первые четыре месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Как и ранее, драйвером позитивной динамики обработки грузов отечественными портами остается экспорт, который за отчетный период вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Тогда как импорт и транзит сократились на 5% и 18,5% соответственно.
Среди украинских морских портов лидерами являются четыре порта, которые обеспечили свыше 87% всего объема перевалки в течение последних четырех месяцев. Южный перевалил чуть меньше 15,5 млн тонн (+19,6%) по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года. Николаев - почти 10,7 млн тонн (+20,3%), Черноморск - 8,4 млн тонн (+20,9%), Одесса - более 8 млн тонн (+5,5%).
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