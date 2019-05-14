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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в І квартале существенно увеличила экспорт зерна и мяса птицы

 

В І квартале 2019 года Украина существенно увеличила объемы экспорта целого ряда сельхозпродукции.

"За январь-март этого года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в натуральных объемах заметно вырос экспорт зерна - до 14,0 млн т (+41%), мяса и субпродуктов - до 112 тыс. т (+31%), масла - до 1,8 млн т (+21%), остатков и отходов - до 1,9 млн т (+19%). Сохраняется тенденция увеличения поставок за рубеж мяса птицы - до 104 тыс. т (+39%)", - отметили в профильном ведомстве.

В целом же, по данным Государственной службы статистики Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-марте 2019 года составил 5,4 млрд долл. США, что на 1,0 млрд долл. США (+22,5%) превысило соответствующий показатель I квартала 2018 года.

При этом в общей структуре отечественного экспорта доля сельскохозяйственной продукции составила около 44%.

Основными рынками сбыта для отечественных экспортеров являются два региона - страны Азии и Европейского Союза.

Позицию основного импортера украинской агропродукции уже несколько лет подряд удерживают азиатские страны. За январь-март 2019 года они закупили продовольствия на 2,2 млрд долл. США. Доля Азии за этот период составила 41% от общего экспорта аграрной продукции, отметили ИАЭ

Более трети отечественного экспорта сельхозпродукции - 35% - приходится на страны Европейского Союза. За І квартал этого года они закупили украинского продовольствия почти на 1,9 млрд долл. США.

Сравнительно меньшим оказался экспорт на африканский континент (827 млн долл. США) и в государства СНГ (340 млн долл. США).

"Названные географические регионы аккумулируют свыше 97% стоимости продаж за границу украинской аграрной продукции", - акцентировали в ИАЭ.

По результатам І квартала 2019 года рейтинг стран - импортеров отечественной агропродукции традиционно возглавила Индия, которая закупила украинского продовольствия на 532 млн долл. США.

На втором месте - Египет, который закупил в Украине сельхозпродукции на 464 млн долл. США.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Китая (405 млн долл. США), Турции (397 млн долл. США), Нидерландов (379 млн долл. США), Испании (342 млн долл. США), Италии (215 млн долл. США), Польши (178 млн долл. США), Беларуси (158 млн долл. США) и Германии (157 млн долл. США).

Эти топ-10 стран закупили у Украины почти 60% всей экспортируемой сельскохозяйственной продукции.

Определяющими позициями в товарной структуре отечественного агропродовольственного экспорта остаются зерновые культуры (2444 млн долл. США), масло (1199 млн долл. США), остатки и отходы пищевой промышленности (419 млн долл. США), семена масличных (363 млн долл. США) и мясопродукты (172 млн долл. США).

Наибольшие доли в общей стоимости закупок украинского зерна имеют Египет (15,7%), Китай (9,9%), Испания (9,8%), Нидерланды (8,5%) и Турция (7,0%). Совместно с Италией (4,8%), Тунисом (3,9%), Израилем (3,6%), Германией и Ирландией (по 3,2%) эти страны обеспечили отечественным экспортерам около 70% денежных объемов украинского экспорта этой группы продукции.

Семена и плоды пользовались наибольшим спросом в Турции (30,3%), Египте (10,5%), Германии (10,4%), Беларуси (9,8%), Португалии (6,3%), Польше (5,3%) и Греции (4,7%). На эти страны приходится более 3/4 стоимости отечественного экспорта масличных культур.

Среди жиров и масел главным экспортным товаром Украины выступает подсолнечное масло. Доминирующим покупателем жиров и масел украинского производства традиционно выступает Индия с долей 42,2%. Остальные основные страны-импортеры - Китай (9,4%), Нидерланды (8,4%), Испания (5,9%), Италия (5,8%) и Ирак (5,2%) - заметно отстают от нее. По результатам 1 квартала 2019 года совместная доля этих стран составила 77% в общей стоимости экспорта товаров этой группы.

Основными рынками сбыта для украинского мяса является Саудовская Аравия (23,3%), Нидерланды (14,2%), Словакия (8,2%), Азербайджан (5,0%), Беларусь (4,9%) и Германия (4,5%). Совокупно они закупили 60% отечественной мясопродукции. Несмотря на увеличение экспорта мяса птицы, средняя цена его реализации несколько снизилась - до 1,418 долл. США/т (-5%).

Остатков и отходов в 1 квартале 2019 года больше всего закупали Турция (17,2%), Беларусь (12,0%), Польша (10,4%), Китай (8,7%), Нидерланды (8,0%), Франция (6,1%), Марокко (5,2%) и Саудовская Аравия (5,0%). Эти страны аккумулировали около 73% стоимости украинского экспорта продукции данной группы, подытожили в ИАЭ.
По материалам: Укринформ
 

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