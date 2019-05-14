Украинцы задекларировали по итогам 2018г на треть больше доходов - ГФС

Украинцы подали 529 тыс. налоговых деклараций и задекларировали по итогам 2018 года на треть больше доходов по сравнению с 2017 годом - 83,6 млрд грн, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.

"Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд грн. Прирост - 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составила 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше, чем в предыдущем году", - написал он в соцсети Facebook в понедельник по итогам компании декларирования доходов за 2018 год.

Количество миллионеров составило 5,143 тыс. чел., 58% из них - в возрасте от 40 до 60 лет.

Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2,194 тыс. чел.), а также в Киевской (378 чел.), Харьковской (339 чел.) и Днепропетровской (333 чел.) областях, добавил он.

Наименьшему миллионеру выполнилось 18 лет, он задекларировал доходы от унаследования (получения в дар) имущества. Самому старшему - почти 100 лет. Задекларированные им доходы проходят под категорией "другие доходы", - уточнил А.Власов.

"70% миллионеров задекларировали полученные доходы от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого/недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы", - указал и.о. главы ГФС.

Помимо этого, трое украинцев подали декларации как миллиардеры. "У одного из них задекларировано доход свыше 10 млрд грн", - добавил А.Власов.

Он также напомнил, что к кампании присоединились почти 200 отечественных знаменитостей - звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Они задекларировали доходы свыше 416 млн грн.

В частности, телеведущая задекларировала 158,8 млн грн, ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн, футболист - 26,2 млн грн, певец - 11,8 млн грн, два юмориста (налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн и 4,1 млн грн, композитор - 3,2 млн грн.