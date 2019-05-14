Разрешения на вылов рыбы будут продавать через ProZorro

Государственное агентство рыбного хозяйства подписало меморандум о сотрудничестве с госпредприятием ProZorro для реализации прав на вылов рыбы посредством электронных аукционов. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

"Целью подписания меморандума является введение в Украине прозрачной системы реализации прав на вылов водных биоресурсов, а также развитие в этой сфере добросовестной конкуренции и предотвращение проявлений коррупции путем реализации данных прав через систему ProZorro.Продажи", - сказано в сообщении.

Как отметил и.о. директора ГП ProZorro.Продажи Алексей Соболев, в системе уже проводятся аукционы по недропользованию. "Теперь ProZorro.Продажи обеспечит конкурентный и публичный доступ украинских и иностранных инвесторов к использованию водных биоресурсов и права промышленного вылова рыбы", - сказал он.