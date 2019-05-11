Кто из украинских звезд мухлюет с декларациями. Данные ГФС

Ряд украинских звезд за 2018 год задекларировали отсутствие доходов или совсем незначительные суммы. Об этом сообщил и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Евгений Бамбизов в Facebook.

"Несмотря на яркий позитивный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают примерными налогоплательщиками... Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривень). Часто забывают о доходах, полученных за границей", - написал он.

По его информации, низкие доходы или их отсутствие задекларировали Анна Седокова, Ани Лорак, DZIDZO, Андрей Хлывнюк (фронтмен группы Бумбокс), Позитив (Время и Стекло), Амадор Лопес, MARUV и ее соперница в национальном отборе Александра Зарицкая

Аналогично поступили также ряд известных спортсменов, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина и Александр Усик, добавил Бамбизов.

Он отметил, что всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством за 2018 год задекларировали 127 млн грн доходов.

"Рекордсменами в личном зачете стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн соответственно. Среди певцов рекорд - 11,8 млн грн", - пишет замминистра.

Положительным примером Бамбизов назвал Монатика, Тину Кароль, Олега Винника, Константина Меладзе. "Список присоединившихся к кампании по декларированию артистов состоит из около 200 имен, тогда как по итогам 2017 года доходы, связанные с шоу-бизнесом, задекларировали 102 украинца", - отметил чиновник.

В ГФС также заявили, что продолжают дальше обрабатывать информацию о доходах украинских музыкантов, артистов, спортсменов и общественных деятелей.

Общая сумма задекларированных за прошлый год доходов, по информации замминистра, составила 83,6 млн грн по сравнению с 57,5 млн грн по итогам 2017-го.