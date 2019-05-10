Нацбанк объяснил рост инфляции в апреле

Фактический показатель инфляции в апреле несколько превысил траекторию прогноза Национального банка.

В НБУ отметили, что рост инфляции был обусловлен действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также возникновением ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания вследствие их ограниченного предложения.

Однако базовая инфляция снизилась ощутимее прогноза, в частности, под воздействием жесткой монетарной политики Национального банка.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо", - добавил регулятор.

По оценкам НБУ, действие этих факторов будет исчерпано в ближайшие месяцы. Следовательно, инфляция будет продолжать снижаться согласно прогнозу Национального банка и стремиться к цели 5% +/- 1 п. п., которой достигнет в 2020 году.