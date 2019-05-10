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В этом году бизнесу уже возместили более 57 миллиардов НДС - ГФС
11:44 10.05.2019 |
Государственная фискальная служба в течение января-апреля 2019 года возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 13,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"В течение января-апреля 2019 года Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 года плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составляла 14,3 млрд грн, а в 2018 году она была на уровне составляла 11 млрд грн. В апреле 2019 года плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС.
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В ГФС отмечают, что на сегодня нет никаких возможностей для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический и прозрачный. Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом. Никаких нарушение сроков проведения проверок не установлено.
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