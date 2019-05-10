Украина может получить транш МВФ в этом году – Климпуш-Цинцадзе

Украина имеет все шансы выполнить необходимые условия по программе Международного валютного фонда Stand By для получения второго транша, но для этого нужно взаимодействие по крайней мере трех ветвей власти - правительства, президента и Верховной Рады.

Такой комментарий озвучила во время пребывания с визитом в Вашингтоне вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я провела встречу с представителями МВФ. В конце мая они готовятся к визита (в Украину - ред.) для проведения осмотра относительно выполнения условий действующей программы (сотрудничества с МВФ - ред.) и нашей готовности для получения второго транша",- отметила украинский чиновник.

Она подчеркнула, что в разговоре с представителями Фонда ей никто не высказывал позиций, что Украина может не получить ни одного из двух запланированных на 2019 год траншей.

"Мне не высказывали такой мысли, но это будет зависеть от того, как мы справимся с теми структурными маяками, которые заложены в наших договоренностях. И здесь зависит очень многое как раз от этого трехстороннего сотрудничества между правительством, президентом и парламентом", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

В этой связи вице-премьер-министр отметила, что на самом деле времени осталось не так много. "Я думаю, что для нас важно максимальное количество решений, которые нуждаются, в том числе, участие парламента, принять примерно до конца июня - начала июля", - отметила чиновник. В таком случае, по ее словам, это "дает нам шанс, что мы выполним условия меморандума и получим очередной транш".

Вице-премьер-министр подчеркнула, что от продолжения сотрудничества с МВФ зависит и дальнейшее взаимодействие Украины с другими международными финансовыми организациями, и способность вовремя рассчитаться с выплатами по кредитам. Поэтому, подчеркнула она, "существует общий интерес всех ветвей власти, чтобы Украина справилась с теми вызовами, которые мы имеем".