Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8% – Госстат

Инфляция в Украине в апреле 2019 года составила 1% по сравнению с 0,9% в марте, 0,5% – в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, вернувшись на уровень февраля.

Базовая инфляция в апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении – до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% – по итогам февраля и 8,3% – по итогам января.

На потребительском рынке Украины в апреле по сравнению с мартом текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Наиболее (на 12,6%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%. На 1,2-0,7% выросли цены на продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло. В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе на табачные изделия - на 1,5%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.



Индекс цен потребителей в апреле 2019г, %

апрель 2019 к марту 2019 апрель 2019 к декабрю 2018 апрель 2019 к апрелю 2018 январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018 Индекс потребительских цен 1,0 3,4 8,8 8,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,4 4,9 7,4 7,5 Продукты питания 1,5 5,1 7,7 7,8 Хлеб та хлебопродукты 0,7 3,5 14,5 14,3 Хлеб 0,8 3,9 19,3 20,1 Макаронные изделия 0,6 2,9 13,6 13,8 Мясо и мясопродукты 1,2 0,6 5,6 7,3 Рыба та рыбопродукты 0,7 3,5 8,5 9,3 Молоко -0,2 1,5 10,5 9,7 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,3 2,8 8,9 9,3 Яйца -11,1 -19,0 -25,3 -17,5 Масло сливочное 0,7 2,9 10,1 10,0 Масло подсолнечное -0,2 -0,3 0,7 1,5 Фрукты -1,0 9,2 -22,5 -21,5 Овощи 12,6 43,3 47,1 40,3 Сахар -0,5 0,9 -5,3 -6,5 Безалкогольные напитки 0,5 1,6 5,2 5,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,2 4,6 17,0 17,5 Одежда и обувь 1,9 4,4 1,8 1,4 Одежда 1,1 3,6 0,4 0,3 Обувь 2,8 5,3 2,8 2,1 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,2 3,6 13,2 13,1 Содержание и ремонт жилья 0,4 1,3 7,3 8,3 Водоснабжение 0,7 5,9 21,5 21,4 Канализация 0,7 6,8 24,2 24,2 Содержание домов и придомовых территорий 0,4 2,9 15,2 16,0 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ 0,0 0,0 22,9 22,9 Горячая вода, отопление 0,2 13,7 19,2 18,3 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,2 0,6 3,9 4,8 Здравоохранение 0,6 2,5 7,4 7,8 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,4 1,9 5,8 6,3 Амбулаторные услуги 1,4 5,2 12,1 11,6 Транспорт 1,0 -0,3 8,1 7,3 Топливо и масла 2,7 -5,5 -0,2 -2,9 Транспортные услуги 0,5 5,5 25,2 26,7 Пассажирский железнодорожный транспорт 1,5 17,8 28,9 26,3 Пассажирский автодорожный транспорт 0,3 4,3 24,6 26,7 Связь 1,1 7,5 17,3 16,3 Отдых и культура -0,1 1,6 2,9 3,5 Образование 0,0 1,9 13,3 13,4 Рестораны та гостиницы 0,8 3,0 11,4 11,9 Разные товары и услуги -2,4 -0,8 9,3 10,1

Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.