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Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8% – Госстат
17:14 08.05.2019 |
Инфляция в Украине в апреле 2019 года составила 1% по сравнению с 0,9% в марте, 0,5% – в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам апреля ускорился до 8,8% с 8,6% по итогам марта, вернувшись на уровень февраля.
Базовая инфляция в апреле 2019 года, наоборот, снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом измерении – до 7,4% с 7,6% по итогам марта, 7,8% – по итогам февраля и 8,3% – по итогам января.
На потребительском рынке Украины в апреле по сравнению с мартом текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Наиболее (на 12,6%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%. На 1,2-0,7% выросли цены на продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло. В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в том числе на табачные изделия - на 1,5%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.
Индекс цен потребителей в апреле 2019г, %
|апрель 2019 к марту 2019
|апрель 2019 к декабрю 2018
|апрель 2019 к апрелю 2018
|январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018
|Индекс потребительских цен
|1,0
|3,4
|8,8
|8,9
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,4
|4,9
|7,4
|7,5
|Продукты питания
|1,5
|5,1
|7,7
|7,8
|Хлеб та хлебопродукты
|0,7
|3,5
|14,5
|14,3
|Хлеб
|0,8
|3,9
|19,3
|20,1
|Макаронные изделия
|0,6
|2,9
|13,6
|13,8
|Мясо и мясопродукты
|1,2
|0,6
|5,6
|7,3
|Рыба та рыбопродукты
|0,7
|3,5
|8,5
|9,3
|Молоко
|-0,2
|1,5
|10,5
|9,7
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,3
|2,8
|8,9
|9,3
|Яйца
|-11,1
|-19,0
|-25,3
|-17,5
|Масло сливочное
|0,7
|2,9
|10,1
|10,0
|Масло подсолнечное
|-0,2
|-0,3
|0,7
|1,5
|Фрукты
|-1,0
|9,2
|-22,5
|-21,5
|Овощи
|12,6
|43,3
|47,1
|40,3
|Сахар
|-0,5
|0,9
|-5,3
|-6,5
|Безалкогольные напитки
|0,5
|1,6
|5,2
|5,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,2
|4,6
|17,0
|17,5
|Одежда и обувь
|1,9
|4,4
|1,8
|1,4
|Одежда
|1,1
|3,6
|0,4
|0,3
|Обувь
|2,8
|5,3
|2,8
|2,1
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,2
|3,6
|13,2
|13,1
|Содержание и ремонт жилья
|0,4
|1,3
|7,3
|8,3
|Водоснабжение
|0,7
|5,9
|21,5
|21,4
|Канализация
|0,7
|6,8
|24,2
|24,2
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,4
|2,9
|15,2
|16,0
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|0,0
|0,0
|22,9
|22,9
|Горячая вода, отопление
|0,2
|13,7
|19,2
|18,3
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,2
|0,6
|3,9
|4,8
|Здравоохранение
|0,6
|2,5
|7,4
|7,8
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,4
|1,9
|5,8
|6,3
|Амбулаторные услуги
|1,4
|5,2
|12,1
|11,6
|Транспорт
|1,0
|-0,3
|8,1
|7,3
|Топливо и масла
|2,7
|-5,5
|-0,2
|-2,9
|Транспортные услуги
|0,5
|5,5
|25,2
|26,7
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1,5
|17,8
|28,9
|26,3
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,3
|4,3
|24,6
|26,7
|Связь
|1,1
|7,5
|17,3
|16,3
|Отдых и культура
|-0,1
|1,6
|2,9
|3,5
|Образование
|0,0
|1,9
|13,3
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|0,8
|3,0
|11,4
|11,9
|Разные товары и услуги
|-2,4
|-0,8
|9,3
|10,1
Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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