Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 4,7% - Госстат

В Украине в январе-марте 2019 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 654,768 млрд грн, что на 4,7% больше, чем в январе-марте 2018 года (625,16 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 170,785 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 года индекс оборота реализованной промпродукции вырос на 11%, к февралю-2019 - на 15,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 возросла на 25,9% (к февралю-2019 – на 11,4%), в перерабатывающей промышленности – на 8% (к февралю-2019 – на 16,7%).

В общем объеме реализации промышленной продукции за первый квартал наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (58,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (24,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,2%), производство чугуна, стали и ферросплавов (11,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.



Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-март 2019г.

январь-март 2019г., млн грн ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины¹ 654767.8 100.0 170785.1 26.1 Добывающая и перерабатывающая промышленность 489365.6 74.7 170023.8 34.7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 104693.2 16.0 25021.4 23.9 добыча каменного и бурого угля 22163.4 3.4 - - добыча сырой нефти и природного газа 36044.1 5.5 - - добыча металлических руд 39546.4 6.0 23597.7 59.7 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 4217.7 0.7 1318.9 31.3 Перерабатывающая промышленность 384672.4 58.7 145002.4 37.7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 123635.2 18.9 35561.6 28.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 5774.7 0.9 2647.7 45.9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 21083.0 3.2 8218.0 39.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 22455.9 3.4 1656.2 7.4 Производство химических веществ и химической продукции 16967.3 2.6 4403.0 25.9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 8690.0 1.3 1174.7 13.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 26713.0 4.1 4386.0 16.4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 105895.9 16.2 63575.1 60.0 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 42491.0 6.4 19921.4 46.9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 2841.7 0.4 1003.6 35.3 Производство электрического оборудования 7274.5 1.1 2639.5 36.3 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 18003.3 2.7 9772.6 54.3 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 10966.4 1.7 3458.7 31.5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 158386.9 24.2 ² ² Водоснабжения;канализация, отходы 7015.3 1.1 ² ²

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в марте 2019г, %

март 2019 к февралю 2019 март 2019 к марту 2018 из него внутреннего оборота, март 2019 к февралю 2019 март 2019 марту 2018 из него внешнего оборота, март 2019 к февралю 2019 март 2019 к марту 2018 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 115.6 111.0 114.2 112.6 118.2 108.3 Товары промежуточного потребления 119.0 109.8 118.9 112.0 119.0 107.1 Инвестиционные товары 130.7 139.1 121.4 137.5 147.3 141.4 Потребительские товары краткосрочного использования 113.0 105.7 115.2 108.6 109.1 100.4 Потребительские товары долгосрочного использования 100.1 108.6 105.8 110.1 95.9 107.5 Энергия 102.8 109.3 102.7 109.8 109.6 87.7

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в марте 2019г. по основным видам деятельности, %

март 2019 к февралю 2019 март 2019 к марту 2018 внутреннего оборота, март 2019 к февралю 2019 внутреннего оборота, март 2019 марту 2018 внешнего оборота, март 2019 к февралю 2019 внешнего оборота, март 2019 к марту 2018 Добывающая и перерабатывающая промышленность 115.6 111.0 114.2 112.6 118.2 108.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 111.4 125.9 106.3 118.0 130.3 157.8 добыча каменного и бурого угля 93.9 117.7 93.9 117.7 - - добыча сырой нефти и природного газа 104.4 120.9 104.4 120.9 - - добыча металлических руд 126.3 131.9 117.8 99.4 131.9 163.6 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 125.4 125.1 131.7 144.9 110.2 89.9 Перерабатывающая промышленность 116.7 108.0 116.7 111.2 116.6 103.2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 111.2 105.1 112.4 108.1 109.0 99.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 120.4 107.2 136.0 115.0 103.8 97.8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 109.2 107.2 110.9 109.8 106.5 103.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 110.0 88.9 110.0 88.9 109.6 87.7 Производство химических веществ и химической продукции 137.2 113.2 132.1 123.8 156.1 89.6 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 125.4 118.8 123.0 111.7 139.7 178.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 121.6 130.5 123.1 136.2 113.8 105.9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 117.7 99.6 121.5 103.9 114.9 96.5 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 127.7 129.9 115.2 124.2 143.5 136.3 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 107.3 118.9 116.2 109.2 93.7 142.8 Производство электрического оборудования 104.9 100.6 104.3 107.0 106.0 91.3 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 139.9 160.8 111.8 155.7 167.7 164.4 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 100.5 110.3 100.9 109.7 100.2 110.8

Данные: Госстат Украины

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.