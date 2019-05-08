Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 4,7% - Госстат

По ее данным, в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 года индекс оборота реализованной промпродукции вырос на 11%, к февралю-2019 - на 15,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в марте-2019 по сравнению с мартом-2018 возросла на 25,9% (к февралю-2019 – на 11,4%), в перерабатывающей промышленности – на 8% (к февралю-2019 – на 16,7%).
В общем объеме реализации промышленной продукции за первый квартал наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (58,7%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (24,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,2%), производство чугуна, стали и ферросплавов (11,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16%).
Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-март 2019г.
|январь-март 2019г., млн грн
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины¹
|654767.8
|100.0
|170785.1
|26.1
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|489365.6
|74.7
|170023.8
|34.7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|104693.2
|16.0
|25021.4
|23.9
|добыча каменного и бурого угля
|22163.4
|3.4
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|36044.1
|5.5
|-
|-
|добыча металлических руд
|39546.4
|6.0
|23597.7
|59.7
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|4217.7
|0.7
|1318.9
|31.3
|Перерабатывающая промышленность
|384672.4
|58.7
|145002.4
|37.7
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|123635.2
|18.9
|35561.6
|28.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|5774.7
|0.9
|2647.7
|45.9
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|21083.0
|3.2
|8218.0
|39.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|22455.9
|3.4
|1656.2
|7.4
|Производство химических веществ и химической продукции
|16967.3
|2.6
|4403.0
|25.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|8690.0
|1.3
|1174.7
|13.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|26713.0
|4.1
|4386.0
|16.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|105895.9
|16.2
|63575.1
|60.0
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|42491.0
|6.4
|19921.4
|46.9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|2841.7
|0.4
|1003.6
|35.3
|Производство электрического оборудования
|7274.5
|1.1
|2639.5
|36.3
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|18003.3
|2.7
|9772.6
|54.3
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|10966.4
|1.7
|3458.7
|31.5
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|158386.9
|24.2
|²
|²
|Водоснабжения;канализация, отходы
|7015.3
|1.1
|²
|²
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в марте 2019г, %
|март 2019 к февралю 2019
|март 2019 к марту 2018
|из него внутреннего оборота, март 2019 к февралю 2019
|март 2019 марту 2018
|из него внешнего оборота, март 2019 к февралю 2019
|март 2019 к марту 2018
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|115.6
|111.0
|114.2
|112.6
|118.2
|108.3
|Товары промежуточного потребления
|119.0
|109.8
|118.9
|112.0
|119.0
|107.1
|Инвестиционные товары
|130.7
|139.1
|121.4
|137.5
|147.3
|141.4
|Потребительские товары краткосрочного использования
|113.0
|105.7
|115.2
|108.6
|109.1
|100.4
|Потребительские товары долгосрочного использования
|100.1
|108.6
|105.8
|110.1
|95.9
|107.5
|Энергия
|102.8
|109.3
|102.7
|109.8
|109.6
|87.7
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в марте 2019г. по основным видам деятельности, %
|март 2019 к февралю 2019
|март 2019 к марту 2018
|внутреннего оборота, март 2019 к февралю 2019
|внутреннего оборота, март 2019 марту 2018
|внешнего оборота, март 2019 к февралю 2019
|внешнего оборота, март 2019 к марту 2018
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|115.6
|111.0
|114.2
|112.6
|118.2
|108.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|111.4
|125.9
|106.3
|118.0
|130.3
|157.8
|добыча каменного и бурого угля
|93.9
|117.7
|93.9
|117.7
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|104.4
|120.9
|104.4
|120.9
|-
|-
|добыча металлических руд
|126.3
|131.9
|117.8
|99.4
|131.9
|163.6
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|125.4
|125.1
|131.7
|144.9
|110.2
|89.9
|Перерабатывающая промышленность
|116.7
|108.0
|116.7
|111.2
|116.6
|103.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|111.2
|105.1
|112.4
|108.1
|109.0
|99.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|120.4
|107.2
|136.0
|115.0
|103.8
|97.8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|109.2
|107.2
|110.9
|109.8
|106.5
|103.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|110.0
|88.9
|110.0
|88.9
|109.6
|87.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|137.2
|113.2
|132.1
|123.8
|156.1
|89.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|125.4
|118.8
|123.0
|111.7
|139.7
|178.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|121.6
|130.5
|123.1
|136.2
|113.8
|105.9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|117.7
|99.6
|121.5
|103.9
|114.9
|96.5
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|127.7
|129.9
|115.2
|124.2
|143.5
|136.3
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|107.3
|118.9
|116.2
|109.2
|93.7
|142.8
|Производство электрического оборудования
|104.9
|100.6
|104.3
|107.0
|106.0
|91.3
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|139.9
|160.8
|111.8
|155.7
|167.7
|164.4
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|100.5
|110.3
|100.9
|109.7
|100.2
|110.8
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.