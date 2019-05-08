Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 24% до 84,7 млрд гривен в январе-апреле

Поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в государственный бюджет увеличилось на 24% до 84,7 млрд гривен в январе-апреле.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-апреле 2019 ГФС обеспечила поступление 84,7 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что на 24%, или на 16,4 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В апреле 2019 уплачено 23,5 млрд гривен ЕСВ, что почти на 27%, или 5 млрд гривен больше апреля прошлого года.

"Результативная статистика свидетельствует об успешности проведенных мероприятий по детенизации экономики и занятости населения, что позволило вывести из тени необлагаемые доходы и повысить размер заработной платы", - цитируется в сообщении исполняющий обязанности председателя ГФС Александр Власов.

По его словам, за январь-март этого года количество застрахованных лиц выросла до 10,6 млн, что более чем 290 тыс. человек больше, чем за три месяца прошлого года.

Заработная плата и денежное довольствие, на которые начисляется единый соцвзнос за январь-март 2019 года, составили 27,6 млрд гривен, что почти на 50 млрд грн больше аналогичного периода 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.