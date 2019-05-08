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Крупные налогоплательщики увеличили отчисления ЕСВ в госбюджет на 23% до 19,6 млрд гривен в январе-апреле, - ГФС
11:21 08.05.2019 |
В январе-апреле текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату единого социального взноса (ЕСВ) в госбюджет на 23%, или на 3,7 млрд гривен до 19,6 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
За январь-апрель крупные налогоплательщики, которые обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков увеличили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплату налога с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса.
В частности, за январь-апрель 2019 в госбюджет поступило 4,5 млрд гривен налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 25,2%, или на 905,2 млн гривен больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.
На 23,3%, или на 337,2 млн гривен выросли поступления военного сбора, которого в течение четырех месяцев 2019 уплачено в Государственный бюджет 1,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе-октябре текущего года крупные налогоплательщики увеличили уплату единого социального взноса (ЕСВ) в госбюджет на 31,8%, или на 10 млрд гривен до 41,2 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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