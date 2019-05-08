Средняя зарплата в Украине в долларах достигла уровня 2013 года

Средняя заработная плата в Украине в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года.

Об этом сообщается на странице Ukraine Now в Facebook.

Так, средняя заработная плата в Украине в марте 2013 года составила 3212 грн при курсе 8,16 гривни за доллар или 394 доллара.

В марте 2019 года номинальная средняя зарплата составила 10237 грн при курсе 26,6 или 385 долларов.

Также отмечается, что средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2019 года превысила показатель 2018 года на 21%.