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ГФС приняла 98 решений о предоставлении рассрочки НДС при ввозе оборудования
08:37 08.05.2019 |
Государственная фискальная служба в этом году уже приняла 98 решений о предоставлении рассрочки по НДС при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металлообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.
"Государственной фискальной службой Украины по состоянию на 1 мая 2019 года принято 98 решений о предоставлении плательщикам рассрочки налога на добавленную стоимость во время ввоза на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины на общую сумму 9,1 млн евро и 1,4 млн долл. США", - говорится в сообщении.
Из них по 52 заявкам решение принято таможнями по согласованию с ГФС, поскольку сумма налога, заявленная к рассрочке, составляет более 1 млн грн. При этом по трем предоставленным решениям о рассрочке НДС субъектами внешнеэкономической деятельности выполнены обязательства в полном объеме.
Наибольшая сумма рассрочки предоставлена Киевской таможней ГФС - 1,9 млн евро и 712,5 тыс. долл. США, Харьковской таможней ГФС - 2,1 млн евро и Хмельницкой таможней ГФС - 1,3 млн евро и 185,5 тыс. долл. США (в валюте контракта). Осуществлено 87 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 286 млн грн.
Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой промышленности, металлообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования.
В целом по состоянию на 1 мая 2019 года плательщиками в таможни ГФС подано 217 заявлений о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Таможнями рассмотрено 215 заявлений, из которых по 74 дан отказ из-за несоблюдения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга у предприятий, отсутствия информации о предмете или сумме контракта.
43 заявления отозваны плательщиками и принято решение относительно таможенного оформления с полной уплатой НДС. Сейчас на рассмотрении в таможнях ГФС находится 2 заявления.
Как известно, 1 января 2018 года вступил в силу Закон Украины от 07 декабря 2017 года № 2245-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» (далее - Закон № 2245). Согласно Закону № 2245 подраздел 2 раздела XX «Переходные положения» дополнен п. 65 о том, что временно (до 1 января 2020 года) контролирующий орган по заявлению налогоплательщика предоставляет рассрочки (равными частями) уплаты налога на добавленную стоимость на срок, указанный в заявлении налогоплательщика, но не более 24 календарных месяцев, без начисления процентов, пени и штрафов, определенных Налоговым кодексом Украины, при ввозе на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта оборудования и комплектующих, что классифицируется по определенным в этом пункте товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД.
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