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В Украине запустили бот-бухгалтер для малых предпринимателей
08:30 08.05.2019 |
Компания ЛІГА:ЗАКОН и юридическая компания Juscutum создали чат-бот ReporTax для ФЛП. Бот самостоятельно рассчитывает и уплачивает налоги, а также подает отчетность в госорганы. Также бот напоминает о сроках платежей и отчетов и объясняет проблемные налоговые вопросы.
Об этом редакции сообщили создатели чат-бота.
ReporTax уже работает в приложении Telegram, а вскоре планируется его запуск в FB‑мессенджере. Сегодня сервис доступен для ФЛП третьей группы, у которых нет оформленных работников.
Чтобы начать работу с чат-ботом ReporTax, достаточно один раз пройти процедуру регистрации, предоставить боту необходимые данные для работы и загрузить электронную подпись. В дальнейшем, утверждают создатели, вся бухгалтерская работа будет выполняться в несколько кликов: бот будет задавать вопросы, а предприниматель - вводить необходимые данные. Бот умеет рассчитывать и уплачивать единый налог и единый социальный взнос, а также подавать отчеты в налоговую и Пенсионный фонд.
Стоимость сервиса - 75 грн в месяц. Оплата будет сниматься в момент уплаты налогов. По запросу все необходимые квитанции можно получить на электронную почту.
На данный момент ReporTax работает в режиме бета-тестирования.
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