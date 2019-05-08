Аграриям за четыре месяца компенсировали 128 миллионов за приобретенную технику

За четыре месяца украинским аграриям компенсировали свыше 128 млн грн за приобретенную отечественную сельхозтехнику и оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на 3 мая сумма средств, которая подлежит частичной компенсации стоимости техники и оборудования, за период декабрь 2018 года и январь-март 2019 года составляет 128,09 млн грн. За отчетный период программой воспользовалось 709 сельхозтоваропроизводителей, которые приобрели 1202 единицы техники и оборудования.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая информация поступила от 10 уполномоченных банков - Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк, Банк «Пивденный», Банк инвестиций и сбережений, ПУМБанк, Индустриалбанк, Кредобанк.

В Минагрополитики отметили, что 22 апреля текущего года в рамках реализации бюджетной программы обновлен Перечень отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета. В Перечень добавлено 2 124 новых наименований техники и оборудования, которых теперь насчитывается 11 374 от 163 заводов-производителей. Перечень заводов-производителей также увеличился на 22. С Перечнем отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования можно ознакомиться на специальном сайте, который посвящен исключительно дотациям.

Отмечается, на 2019 год Государственным бюджетом Украины по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы на сумму 881,79 млн грн по направлениям: частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства - 681,79 млн грн; частичная компенсация стоимости специальных вагонов для перевозки зерна, оборудования для производства биоэтанола и электроэнергии из биомассы, что были закуплены у отечественных производителей, - 200,0 млн грн.