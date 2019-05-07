Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых авто

В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля б/у-шных автомобилей на первичном рынке составила почти 77%, сообщает Укравтопром.

По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковушек с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов.

Половину этих регистраций составили автомобили возрастом старше 10 лет.

Выбирая б/у-шную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 53% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составила 35%, автомобилей с ГБО - около 9%, и 3 процента пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается автомобильных марок, то лидером месяца стал Volkswagen, 3,7 тыс. машин этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

Второй по популярности стала марка Skoda, 1848 б/у-шных автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине.

На третьем месте - Renault с результатом 1821 авто.

Также высоким спросом у украинцев пользовались автомобили марок Opel - 1777 шт. и Ford - 1550 шт.

Что касается самых популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в апреле ими были: Volkswagen Passat - 1514 шт., Skoda Octavia - 1150 шт. и Renault Megane - 1138 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 206930 бывших в эксплуатации легковых авто, что на 722% больше чем за аналогичный период 2018 года.