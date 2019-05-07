Раде рекомендуют допустить частников к ж/д перевозкам

Комитет парламента по вопросам транспорта рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9512 о железнодорожном транспорте Украины, которым предлагается допуск частных перевозчиков для предоставления услуг по перевозке железнодорожным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В целом же документом предусматривается определить правовые, организационные и социально-экономические основы функционирования железнодорожного транспорта Украины, предусмотрев:

* допуск частных перевозчиков для предоставления услуг по перевозке железнодорожным транспортом; отделение деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика;

* обеспечение недискриминационного и равноправного доступа к услугам инфраструктуры;

* введение свободных тарифов на перевозку, хранение государственного регулирования тарифов на обязательные услуги доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования и услуги, предоставляемые субъектами, занимающими монопольное (доминирующее) положение;

* изменение системы государственного управления на железнодорожном транспорте;

* создание системы безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В комитете отметили, что законопроект направлен на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны и имплементирует основные положения нескольких директив Совета ЕС и Европейского парламента.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект №9512 за основу с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018-го Рада установила мораторий на взыскание с УЗ по обязательствам Донецкой железной дороги.

Как писало РБК-Украина, данный закон глава государства Петр Порошенко одобрил в январе 2019 года.