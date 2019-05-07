Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 22:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина в за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%
15:44 07.05.2019 |
Металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $3 млрд 180,197 млн ($3 млрд 488,042 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 19,44% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,57% за первые четыре месяца прошлого года.
В апреле поступления от экспорта черных металлов составляли $764,499 млн.
При этом Украина в январе-апреле 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 2,6% - до $375,181 млн. В апреле этот показатель составлял $103,672 млн.
Кроме того, Украина в январе-апреле-2019 снизила экспорт металлоизделий на 2,2% - до $343,760 млн. В апреле их поставлено на $87,056 млн.
За этот период импорт металлоизделий сократился на 10,8% - до $343,583 млн. В апреле импортировано на $113,843 млн.
Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом - до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.
При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% - до $1 млрд 366,681 млн.
Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ООО «Трейд Коммодити»
|Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых авто
|Оптовые цены ДТ почти вернулись на докризисный уровень
|Цены на нефть падают 7 мая, Brent подешевела до $70,4 за баррель
|Раде рекомендуют допустить частников к ж/д перевозкам
|Украина, вероятнее всего, не получит транш МВФ в 2019г - JP Morgan
Это интересно
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года
|Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов