Украина в за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $3 млрд 180,197 млн ($3 млрд 488,042 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 19,44% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,57% за первые четыре месяца прошлого года.

В апреле поступления от экспорта черных металлов составляли $764,499 млн.

При этом Украина в январе-апреле 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 2,6% - до $375,181 млн. В апреле этот показатель составлял $103,672 млн.

Кроме того, Украина в январе-апреле-2019 снизила экспорт металлоизделий на 2,2% - до $343,760 млн. В апреле их поставлено на $87,056 млн.

За этот период импорт металлоизделий сократился на 10,8% - до $343,583 млн. В апреле импортировано на $113,843 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом - до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% - до $1 млрд 366,681 млн.

Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.

